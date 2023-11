Palantir: Insider handelt!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Palantir schaffte am Montag einen erheblichen Kurssprung. Starke gut 3,2 % ging es aufwärts. Zuvor hatte am Freitag eine Meldung die Runde gemacht, die durchaus in die andere Richtung hätte laufen können. Palantir, so die Aussage, hat den Verkauf von Aktien durch einen Insider verkraften müssen. Die Nachricht war allerdings mehr ein Stimmungsindikator. Tatsächlich hat der Insider nur Aktien im Umfang von 100.000 Dollar veräußert. Das ist eher überschaubar.

Palantir: Das Problem sitzt woanders

Das Problem für das Unternehmen sitzt eher woanders. So hat der Titel derzeit noch eine sehr hohe Bewertung. Auf Basis der aktuellen Kurs- und Gewinnschätzungen soll Palantir ein KGV von etwa 235 aufweisen. Das ist ungewöhnlich hoch und an sich ein No Go für Investoren, die den Wert von Unternehmen zugrunde legen.

Deshalb bleibt...