Palantir: Es hört nicht auf!

Großes Kino bei und für Palantir. Die Aktie hat auch am Mittwoch schon wieder ein Plus von 7 % geschafft. Das ergänzt den Gewinn vom Vortag, als die Aktie um mehr als 30 % nach oben gelaufen ist. Die Gründe sind recht einfach: Das Unternehmen hat sehr gute Zahlen abgeliefert, jedenfalls lässt die Berichterstattung diese Interpretation zu. Die wahre Entwicklung wird etwas schwächer sein. Die Experten streiten. Es lohnt sich, die Aktie auf sich wirken zu lassen.

Palantir: Die Reise geht weiter

Die Reise nach oben jedenfalls ist beeindruckend. Der Wert hat am Montag noch ein Minus von -1,1 % hinnehmen müssen. Am Dienstag ging es dann um die beschriebenen gut 30 % aufwärts und am Mittwoch nun holte die Aktie den höchsten Kurs der gesamten Unternehmensgeschichte. Das hat eine große Bedeutung. Auf diese Weise ist kein einziger Investor, ob groß ob klein, im Minus. Das kann für den Verkaufsdruck nur bedeuten, dass der relativ gering geworden ist.

Die Notierungen sind vor allem deshalb bemerkenswert, weil auch das Volumen der gehandelten Papiere nicht mehr so gering ist wie vor Tagen. Die Aktionäre kaufen also zu höheren Kursen und handeln mehr Papiere. Übertragen formuliert: Alle wollen dabei sein, wenn es weiter nach oben geht. Das sind die guten Nachrichten.

Ansonsten sieht es differenzierter aus. Denn die Zahlen waren gut, aber nicht brillant. Der Umsatz lag mit 608 Millionen Dollar ca. 1 % über den zuvor geäußerten Erwartungen der Analysten. Die Nettoergebnisse waren mit 0,08 Dollar je Aktie gleichfalls gut. Allerdings war genau dieser Gewinn auch erwartet worden.

Daher hat sich nicht viel verändert. Die Börsen sind beim KI-Wert derzeit indes begeistert. Außer – die Aktie ist eben umstritten – bei den Analysten. Die Konsensus-Schätzung lt. Marketscreener liegt derzeit -18,6 % unter dem aktuellen Kurs von gestern Abend! Das heißt: Die Aktie wäre deutlich überbewertet. Es wird spannend.

