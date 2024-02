Palantir: Deutliche Gewinne!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Palantir konnte am Dienstag wieder etwas deutlicher zulegen: Die KI-Software-Schmiede schaffte ein Plus von 3,6 % und bestätigte damit den aktuell übergeordneten Trend. Die Notierungen sind damit schon wieder in Richtung von 23 Euro unterwegs. Daraus kann im Laufe der kommenden Tage, sofern der Trend anhält, ein neues Allzeithoch werden. Schon deshalb lohnt es sich, das Papier zu betrachten.

Insider-Verkauf: Kein Zeichen!

Noch vor wenigen Tagen beherrschte zumindest teilweise eine Schlagzeile die Berichterstattung: Es kam zu Insider-Verkäufen im Umfang von einigen Millionen Dollar. Das ist beträchtlich, am Ende aber nicht zu interpretieren. Denn die Aktie selbst hat seit Jahresanfang allein gut 37 % gewonnen. In den vergangenen sechs Monaten ging es für den Titel um gut 61 % nach oben. Damit ist die Aktie aus Sicht wirtschaftlich orientierter Investoren sicherlich mittlerweile recht teuer – wenn “Insider” Gewinne vom Tisch nehmen, ist dies zumindest nachvollziehbar und noch kein Zeichen.

Dass die Aktie vergleichsweise teuer ist, ist jedenfalls kein Geheimnis. In der Nähe der Allzeithochs uns auf Basis der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen lässt sich der Wert nach üblichen Kriterien recht schnell ermitteln: Die Aktie hat für das laufende Jahr ein KGV von ca. 164 erreicht. Das ist zumindest aus der Perspektive von Value-Investoren nach den ersten beiden Monaten des neuen Jahres sicherlich schon recht teuer.

Die Gewinnschätzungen belaufen sich für das laufende Jahr auf ein Nettoergebnis von gut 308 Millionen Dollar – bei einem Marktwert von gut 52 Mrd. Dollar. Vielleicht lässt sich der Gewinn im Boom noch steigern, doch entscheidend wird es nicht mehr aufwärts gehen. Selbst 600 Millionen Dollar Gewinn würden das KGV mit dann 80 nicht auf ein übliches Niveau senken.

Daher gilt: Analysten warnen unabhängig von den Insidern – die Aktie wäre um ca. 20 % überbewertet. Auf der anderen Seite gilt auch: Der Trend läuft immer noch bestens.

