Palantir: Dann doch nicht!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Palantir hätte im KI-Hype nun einen neuen Rekord aufstellen sollten, haben Chartanalysten zumindest als mögliche Option in der vergangenen Woche beschrieben. Das gelang am Ende nicht mehr. Der Titel verlor schließlich am Freitag gut -2,4 %. Damit rutschte Palantir allerdings keineswegs stark in den Abgrund. Vielmehr ist die Aktie aus der Sicht der Analysten vielleicht sogar noch zu hoch bewertet und hätte damit den Absturz erst noch vor sich.

Konkret: Die Aktie ist nach dem Konsens auf Marketscreener um gut 18 % überbewertet.

Palantir ist ein echtes Phänomen

Die Aktie hat in den vergangenen Wochen einen massiven Aufschwung erlebt – der Aufwärtstrend wurde beeindruckend noch einmal ausgebaut. Grund war allerdings vor allem der Hype um Nvidia. Nvidia hat mit Umsätzen und Gewinnen, die über den Erwartungen von Analysten lagen, eine deutliche Ansage gemacht. Dennoch: Palantir bleibt mit dem KGV von ca. 160 um den Faktor 4 teurer als Nvidia.

