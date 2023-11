Palantir: Bröselt es jetzt?

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Die sehr hoch bewertete Aktie von Palantir musste am Donnerstag mit dem Minus von -1,1 % etwas nachgeben. Dies reiht sich ein in die beiden vorhergehenden Tage, so dass sich nun die Frage stellt, wie es weitergehen kann. Der Titel hat am Dienstag mit dem hohen Minus von -6,7 % sogar ein recht deutliches Zeichen gesetzt. Die Börsen müssen sich zumindest fragen lassen, ob Palantir den Siegeszug mit neuen Rekordkursen wirklich noch fortsetzen kann.

Palantir: Kein Siegeszug mehr?

Wie ist der Kurs überhaupt zu bewerten? Da momentan keine neuen Nachrichten an den Markt gelangen, hilft der Rückgriff auf die derzeitige wirtschaftliche Bewertung. Nach den Quartalszahlen geht der Markt derzeit noch von einem Jahresumsatz in Höhe von ca. 2,22 Milliarden Dollar aus. Dem steht ein Nettoergebnis von 193 Millionen Dollar Gewinn gegenüber....