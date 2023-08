Palantir: Bankanalysten sehen Kursziel bei 12,92 EUR

Am gestrigen Tag verzeichnete die Palantir-Aktie am Finanzmarkt eine leichte negative Kursentwicklung von -0,76%. Dennoch liegt der Trend über die letzten fünf Handelstage bei +8,08%, was auf eine relative Markt-Optimismus hindeutet.

Bankanalysten sind sich einig darin, dass das wahre Kursziel von Palantir aktuell bei 12,92 EUR liegt. Dies bedeutet eine potentielle Investitions-Chance in Höhe von -8,13% für Anleger. Allerdings sehen nicht alle Analysten diese Einschätzung als zutreffend an.

2 Experten bewerten die Aktie als starkes Kaufsignal und ein weiterer gibt ein “Kauf”-Rating ab. 7 weitere Experten vergeben dagegen das Rating “halten”. Die restlichen Analysten sind geteilter Meinung mit einem Anteil von 4 Personen für einen Verkauf und 3 Personen sogar dafür sofort zu verkaufen.

Das Guru-Rating bleibt unverändert auf...