Palantir: Bankanalysten sehen +1,01% Kurspotenzial - Kursziel bei 12,89 EUR

Gestern legte die Palantir-Aktie am Finanzmarkt eine negative Entwicklung von -1,77% hin. In den vergangenen fünf Handelstagen zeigte sich ein Abwärtstrend von -11,58%, was auf pessimistische Stimmung im Markt hindeutet.

Dennoch sind einige Bankanalysten der Meinung, dass das wahre Potenzial der Aktie aktuell nicht richtig bewertet wird. Das mittelfristige Kursziel liegt laut dem Durchschnittswert ihrer Einschätzung bei 12,89 EUR und bietet Investoren somit ein Potential von +1,01%.

Das Guru-Rating bleibt mit einer Bewertung von 2,71 unverändert. Während zwei Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und ein weiterer Analyst sie als Kauf sieht, raten vier Experten zum Verkauf und drei sogar dazu die Aktien sofort zu verkaufen. Sieben weitere haben eine neutrale Position eingenommen.

Die positive Einschätzung dieses...