Palantir: Bankanalysten prognostizieren ein Kursziel von 9,03 EUR

Die Aktie des Datenanalyse-Unternehmens Palantir hat am Vortag an der Börse einen Rückgang um -0,66% verzeichnet. In Bezug auf die letzten fünf Handelstage ergibt sich jedoch eine positive Bilanz von +1,20%. Daher scheint derzeit eine optimistische Stimmung am Markt vorzuliegen.

Laut den Durchschnittsergebnissen verschiedener Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für Palantir bei 9,03 EUR. Wenn diese Prognose zutrifft, könnten Anleger aktuell um bis zu -38,98% profitieren. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung und es gibt unterschiedliche Einschätzungen hinsichtlich des Kauf-, Halte- oder Verkauf-Ratings.

Aktuell empfehlen drei Analysten den Kauf der Aktie von Palantir. Sechs Experten bewerten sie als “Halten” und drei weitere raten zum Verkauf. Vier Experten sprechen sich sogar dafür aus, die Aktie...