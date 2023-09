Palantir: Analysten sehen Potenzial - Kursziel von 13,09 EUR

Am gestrigen Tag verzeichnete Palantir an der Börse einen leichten Rückgang um -0,72 %. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte das Unternehmen jedoch eine positive Entwicklung von +1,40 % verzeichnen. Die Stimmung am Markt ist dementsprechend optimistisch.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 13,09 EUR. Dies entspricht einem potentiellen Gewinn von -7,57%, sollten die Bankanalysten richtig liegen. Diese Einschätzung wird jedoch nicht von allen geteilt und einige Experten sehen noch Potential nach oben.

Konkret empfehlen momentan zwei Analysten den Kauf der Aktie und ein weiterer sieht sie als positiv bewertet an. Sieben weitere Experten bleiben neutral und vier sind der Meinung, dass Anleger ihre Anteile abstoßen sollten. Drei Analyst(en) gehen sogar so weit zu sagen, dass Palantir unverzüglich...