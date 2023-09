Palantir: Analysten sehen Potenzial - Kursziel 13,25 EUR

Die Aktie von Palantir hat in den vergangenen fünf Handelstagen an Wert verloren und steht aktuell bei einem Minus von -8,60%. Am gestrigen Tag konnte sie jedoch einen Anstieg um +0,93% verzeichnen. Die Bankanalysten sind sich einig: Palantir wird derzeit unterbewertet gehandelt. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 13,25 EUR (-0,14% vom aktuellen Kurs entfernt).

• Palantir legte am 22.09.2023 um +0,93% zu

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 13,25 EUR

• Guru-Rating bleibt bei 2,59

Aktuell empfehlen zwei Analysten die Aktie als starken Kauf und ein weiterer sieht sie optimistisch als Kaufmöglichkeit an. Sechs Experten bewerten sie neutral mit “halten”. Vier Experten geben ihr eine Verkaufsempfehlung und weitere vier halten sogar einen sofortigen Verkauf für angebracht.

Das Guru-Rating liegt auf dem gleichen Level wie zuvor...