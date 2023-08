Palantir: Analysten sehen Kursziel bei 9,66 EUR

Die Aktie von Palantir konnte gestern am Finanzmarkt einen stabilen Kurs halten. In der vergangenen Woche verzeichnete das Unternehmen jedoch eine negative Entwicklung von -14,34%. Die Bankanalysten sind sich einig, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und schätzen das mittelfristige Kursziel auf 9,66 EUR. Dies entspricht einem Risiko für Investoren in Höhe von -31,34%.

• Palantir notierte mit einer Stabilität von 0% am letzten Handelstag

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 9,66 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,76

Während drei Analysten zu einem Kauf raten und ein weiterer zu dieser Einschätzung tendiert ohne jedoch euphorisch zu sein, bewerten sechs weitere Experten die Aktie mit “halten”. Dem gegenüber stehen drei Analysten mit einer Verkaufsempfehlung sowie vier Experten die empfehlen Palantir sofort zu...