Palantir: Analysten sehen Kursziel bei 8,80 EUR

Die Aktie von Palantir verzeichnete gestern am Markt eine negative Kursentwicklung von -2,03%. In den letzten fünf Handelstagen zeigte sich ein insgesamt neutraler Trend mit einem Plus von +0,61%. Laut Bankanalysten ist das wahre mittelfristige Kursziel derzeit bei 8,80 EUR angesetzt. Dies entspräche einer Absenkung um -39,76% vom aktuellen Kursniveau.

• Am 14.07.2023 lag die Performance von Palantir bei -2,03%

• Das aktuelle mittelfristige Kursziel liegt bei 8,80 EUR

• Das Guru-Rating beträgt unverändert 2,69

Obwohl drei Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und sechs Experten sie zumindest zum Halten raten würden, bleiben drei weitere Analysten skeptisch und stufen die Aktie als Verkauf ein. Vier Experten plädieren sogar dafür, sofort zu verkaufen. So beträgt der Anteil optimistischer Analysteneinschätzungen...