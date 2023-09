Palantir: Analysten sehen Kursrisiko von -7,42%

Die Aktie von Palantir verzeichnete gestern eine negative Kursentwicklung von 0,10% und die letzten fünf Handelstage zeigen einen Abwärtstrend von 1,52%. Die Stimmung am Markt ist aus diesem Grund eher pessimistisch.

Analysten sind der Meinung, dass die Aktie momentan unterbewertet ist. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 13,02 EUR und somit um -7,42% entfernt vom gegenwärtigen Wert.

Einige Analysten halten jedoch an ihrer positiven Einschätzung fest: Zwei Experten empfehlen den Kauf der Aktie und ein weiterer zeigt sich optimistisch. Sieben Experten bewerten sie als Halten und vier raten zum Verkauf. Drei weitere Experte(n) gehen sogar so weit zu sagen, dass Palantir sofort verkauft werden sollte. Insgesamt betrachtet sehen immerhin noch +17,65% der Analysten das Potenzial in dem Unternehmen.

Das Guru-Rating bleibt mit...