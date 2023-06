Palantir: Aktuelles Kursziel liegt bei 9,09 EUR - Ein mittelfristiges Potenzial von -35,46%?

Am gestrigen Handelstag hat Palantir eine positive Kursentwicklung von +0,71% erreicht. Insgesamt steht ein Plus von +9,81% für die vergangene Woche zu Buche. Die aktuelle Stimmung am Markt ist dementsprechend optimistisch.

Analysten sind jedoch der Auffassung, dass das wahre Potenzial der Aktie noch nicht ausgeschöpft ist. Das mittelfristige Kursziel wird im Durchschnitt auf 9,09 EUR geschätzt – was einem möglichen Verlustpotenzial von -35,46% entspricht. Allerdings gibt es auch Stimmen unter den Experten, die diese Einschätzung nicht teilen.

Aktuell empfehlen drei Analysten einen Kauf der Aktie und sechs bewerten sie als “halten”. Drei Experten sehen hingegen ein Verkaufspotential und vier sind sogar der Meinung Palantir müsse sofort verkauft werden. Insgesamt sind somit noch 18,75% aller Analysten optimistisch...