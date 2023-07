Palantir: Aktuelles Kursziel 8,80 EUR -45,14% unter dem derzeitigen Wert

Palantirs Aktienkurs verzeichnete am 19.07.2023 eine negative Entwicklung von -0,40%. In den vergangenen fünf Handelstagen stieg er jedoch um +7,57%, was auf eine optimistische Stimmung am Markt hinweist.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel der Palantir-Aktie bei 8,80 EUR und bietet damit ein Potential von -45,14%. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung und einige bleiben neutral oder raten sogar zum Verkauf.

Das “Guru-Rating” bleibt mit einer Bewertung von 2,69 unverändert.