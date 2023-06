Palantir: Aktuelles Kursziel bei 8,34 EUR

Nach Ansicht von Analysten ist die Palantir-Aktie derzeit unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt um -39,20% unter dem aktuellen Kurs.

• Palantir: Steigerung von +1,59% am 02.06.2023

• Durchschnittliches mittelfristiges Kursziel von 8,34 EUR

• Guru-Rating bleibt mit 3,06 unverändert

Am gestrigen Tag konnte das Unternehmen Palantir eine positive Entwicklung am Finanzmarkt verzeichnen und den Wert ihrer Aktien um +1,59% steigern. Insgesamt beträgt der Anstieg in den letzten fünf Handelstagen und somit einer gesamten Woche +8,21%. Aus diesem Grund scheint die Marktlage derzeit vergleichsweise optimistisch zu sein.

Nun stellt sich jedoch die Frage ob die Analysten in den Bankhäusern diese rasche Entwicklung erwartet haben? Eindeutig wurde diesbezüglich bisher keine Stellung bezogen.

Das gegenwärtige Kursziel für die Aktie des...