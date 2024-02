Palantir-Aktie: Das wird wichtig!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Palantir hat kürzlich Zahlen zum 4. Quartal 2023 publiziert. Nun wird es wichtig, dass die Börsen nach dem Jubel, der zumindest in den Kursen sichtbar daraufhin ausbrach, auch in Substanz übersetzt wird, sprich: In neue Projekte. Denn die Börsen haben vor dem Dienstag den höchsten Kurs aller Zeiten erreicht. Das hilft jedoch nicht, wenn die Märkte erkennen, dass die Aktie dauerhaft überbewertet sein kann.

Und genau dafür gibt es Zeichen, wie auch Analysten meinen.

Die Zeichen der Überbewertung!

Die Kurs-Gewinn-Verhältnisse (KGV) für das vergangene Jahr wie auch für das neue Jahr sind zu hoch. 2023 soll das KGV bei ca. 191 liegen – und 2024 noch einmal 174 betragen. Das werden die Börsen typischerweise nur dann mittragen, wenn es noch hinreichend Wachstumsimpulse für das Unternehmen gibt – und die müssen sich durch neue Projekte und Aufträge zeigen. Ansonsten sind Analysten am Start: Die meinen lt. Marketscreener, der Kurs würde um -25 % fallen!

