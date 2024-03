Palantir-Aktie: Das wird unfassbar!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Unfassbar, welchen Weg Palantir als KI-Software-Unternehmen aktuell einnimmt. Das Papier konnte auch am Donnerstag mit dem Plus von annähernd 2,8 % klar punkten und hat damit nach dem gewaltigen Aufschlag von mehr als 9 % am Mittwoch einen weiteren Trumpf in der Hand. Palantir erreichte den höchsten Kurs seiner Geschichte. Niemand, der investiert hat, ist hier noch im Plus. Die Notierungen bleiben im Kampf um einen nachhaltigen Gewinn damit doch stärker, als Analysten gegenwärtig vermuten.

Das durchschnittliche Kursziel, das Analysten derzeit veranschlagen, liegt bei -27 % unter den aktuellen Notierungen. Damit wäre der Kurs bei inzwischen 19.12 Dollar fair bewertet, so die Analysten. Die Kursziele sind in den vergangenen Tagen immerhin etwas gestiegen – “sehr gut” ist die Einschätzung von Analysten aber nicht.

Palantir: Mehr Hoffnung oder doch Gewissheit?

Faktisch ist Palantir auf Basis der aktuellen Bewertungen und Erwartungen mit einem KGV von ca. 181 sehr teuer, sogar viel zu teuer. Tatsächlich sind die Notierungen damit aber noch nicht abzuschreiben. Denn erst in den vergangenen Tagen erhielt das Unternehmen einen Auftrag der US-Army. Das belegt, wie gut die Arbeit von Palantir in Sachen KI-Software, hier zur Unterstützung der Zielgenauigkeit bei Soldaten, eingeschätzt wird. Die Hoffnung ist demnach nicht vollkommen unberechtigt, die der Markt offenbar hegt. Bei einem KGV sind die Vorschusslorbeeren sicherlich ausgesprochen hoch.

Dennoch: Palantir muss darauf hoffen – bzw. deren Investoren -, dass die KI-Boom-Phase derzeit sogar noch unterschätzt wird. Analog zu Nvidia geht es bei den Geschäften und dann auch bei der Kursentwicklung wesentlich besser voran als das, was der Markt dem Titel von Analystenseite aus derzeit zubilligt. Immerhin: Für das nächste Jahr erwartet der Markt derzeit auf Basis der Gewinnschätzungen ein KGV in Höhe von gut 123. Damit wäre die Aktie immer noch nicht günstig, aber günstiger!

