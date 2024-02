Palantir Aktie: Das wird teuer!

Die technische Analyse der Palantir-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 15,52 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 16,09 USD weicht somit um +3,67 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (17,69 USD), liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-9,04 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Palantir-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen über Palantir in den sozialen Medien spiegeln deutlich die Einschätzungen und Stimmungen wider. In den letzten zwei Wochen überwiegen die negativen Meinungen, was zu einer "Schlecht"-Einstufung des Unternehmens führt. Zusammenfassend ist die Aktie von Palantir bezogen auf die Anlegerstimmung als "Schlecht" angemessen bewertet.

Die Analysteneinschätzung der Palantir-Aktie zeigt in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 5 neutrale und 2 negative Bewertungen. Aus diesen ergibt sich eine langfristige Einschätzung als "Neutral". Für den letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor, das Kursziel liegt jedoch im Mittel bei 12 USD, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von -25,42 Prozent und einer Gesamteinschätzung als "Schlecht" führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität sich stark verändert hat, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Schwankungen aufweist. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung als "Schlecht". Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung der Palantir-Aktie.