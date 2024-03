Palantir-Aktie: Das wird spannend!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Die neue Woche wird für das Unternehmen Palantir sehr spannend. Der Wert hat in der vergangenen Woche insgesamt 3 % gewonnen, am Freitag aber -0,6 % nachgegeben. Die Frage wird sein, wie weit es für Palantir überhaupt noch nach oben gehen kann. Zuletzt verkaufte vor gut einer Woche ein Insider Aktien. Dies hat nicht unbedingt eine Aussage über die Aktienqualität – allerdings ist der Titel seit Anfang Januar schon um gut 40 % geklettert. Die Aktie wird auf der anderen Seite mit einem KGV von gut 168 gehandelt. Sie ist also teuer.

KI-Boom: Die Rechnung kann niemand genau nachvollziehen

Deshalb bleibt die Frage, wie weit die Entwicklung gehen kann. Denn die Rechnung an sich kann niemand mehr nachvollziehen – die KI-Umsätze auch für Palantir sind in einer dynamischen Situation nicht genau zu kalkulieren. Trend-Analysten sehen Palantir vor der neuen Woche noch klar im Aufwärtstrend. Fundamental orientierte Analysten sehen ein zu hohes KGV – und dies kann belasten. Deshalb wären täglich neue Entwicklungen möglich.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Palantir-Analyse von 25.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Palantir jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Palantir Aktie

Palantir: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...