Palantir Aktie: Das wird nichts mehr!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktie von Palantir ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr negativ. Dies wurde anhand der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen ausgewertet, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Besonders negative Themen dominierten die Diskussionen in den letzten Tagen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führte.

Die Analyse von Sentiment und Buzz ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig zu erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Palantir jedoch deutlich verbessert, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Zudem wurde eine erhöhte Diskussionsstärke in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Aufgrund dieser Faktoren wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Palantir zeigt einen Wert von 76,36, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 68, was als neutral betrachtet wird und somit zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Analysten bewerten die Aktie von Palantir langfristig als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten wurden 2 positive, 5 neutrale und 3 negative Bewertungen abgegeben. Es liegen keine aktualisierten Analysen aus dem letzten Monat vor, jedoch erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 11,33 USD, was einer Erwartung von -30,26 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird die Aktie daher insgesamt als "Neutral" bewertet.