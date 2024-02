Palantir-Aktie: Das war ein Schlag!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Palantir hat am Freitag an den Börsen einen echten Schlag hinnehmen müssen. Das KI-Unternehmen verlor gleich -3,8 %. Das ist nach den jüngsten Ausflug auf neue Rekordkurse sicherlich nicht gravierend. Dennoch haben derweil einige Analysten und vor allem sicherlich auch Investoren die Frage im Gepäck, ob Palantir den Höhenflug noch wird fortsetzen können.

Wer daran glaubt, kann sich nicht an den Analysten orientieren. Die sind mit ihren Kursprognosen gegenwärtig so etwas wie die Skeptiker. Die durchschnittliche Kursprognose für Palantir liegt nach den Daten, die auf Marketscreener den Konsens bilden, bei 18,62 Dollar. Das wäre ausgehend vom aktuellen Kurs verbunden mit Kursverlusten in Höhe von ca. 23 %.

Der Schock kommt eventuell noch!

Die Skepsis jedenfalls fällt am Markt durchaus auf. der Markt hat die Aktie nach den jüngsten Quartalszahlen extrem nach oben geschoben. Die Notierungen sind innerhalb des laufenden Monats um gleich 58 % nach oben geklettert. Das ist die Antwort des Marktes darauf gewesen, dass Palantir einen minimal besseren Umsatz lieferte als angenommen.

Die KI-Unternehmung wird auch in den kommenden Monaten aller Wahrscheinlichkeit nach wirtschaftlich im Vergleich zu den ohnehin vorhandenen Schätzungen keinen massiven Ausbruch mehr schaffen können. Wann und vor allem wie aber wird der Markt darauf reagieren?

Reine Trend-Analysten wären überrascht, wenn die Kurse noch einmal sehr schnell und vor allem dann auch hoch verlieren würden. Die Notierungen sind trotz der Verluste am Freitag aus deren Sicht – anders als von den Analysten insgesamt behauptet – in einem klaren Aufwärtstrend. Wenn der sich fortsetzt, weil immer mehr Investoren auf den fahrenden Zug springen, wären 25 Euro die erste größere Hürde für die Aktie.

Nach unten sollten zudem aus Sicht von Charttechniker 20 Euro erfahrungsgemäß als runde Marke eine stabile Stütze darstellen können.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Palantir-Analyse von 17.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Palantir jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Palantir Aktie

Palantir: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...