Palantir: Aktie unterbewertet - Kursziel 9,60 EUR

Die Palantir-Aktie wird von Analysten derzeit als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 9,60 EUR – ein Potenzial von -44,46% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• Am 03.08.2023 stieg die Palantir-Aktie um +0,42%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,76

• Drei Analysten empfehlen den Kauf der Aktie

In den vergangenen fünf Handelstagen konnte sich das Wertpapier um insgesamt +6,96% verbessern und war gestern erneut im Plus mit einem Anstieg von +0,42%. Die Stimmung am Markt scheint relativ optimistisch zu sein.

Obwohl einige Experten die Ansicht teilen, dass die Aktie unterbewertet ist und ein hohes Potenzial hat (23,53%), gibt es auch kritische Meinungen darüber. Insgesamt haben sich sechs Experten für ein “halten” ausgesprochen und drei weitere eine Verkaufsempfehlung abgegeben. Vier weitere sind sogar...