Palantir: Aktie unterbewertet, Kursziel bei 8,38 EUR

Die Aktie von Palantir hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine Kursentwicklung von +12,83% hingelegt und am gestrigen Tag allein ein Plus von +4,48%. Diese erfreuliche Performance ist jedoch nach Meinung der Analysten noch nicht ausreichend. Sie sehen das wahre Kursziel für die mittelfristige Zukunft bei 8,38 EUR – dies entspricht einem Potenzial von -37,04%.

• Palantir-Aktie mit positivem Trend (+12,83% in fünf Tagen)

• Kursziel für mittelfristige Zukunft liegt bei 8,38 EUR (-37,04% Potential)

• Analyse zeigt Differenzen in Einschätzungen zwischen Experten (23,53% optimistisch)

Während einige Bankanalysten die Aktie als starken Kauf empfehlen (4 Stimmen), halten sich andere eher neutral (9 Stimmen) oder raten sogar zum Verkauf (1 Stimme). Insgesamt bleibt aber ein Anteil von +23.53 % der Experteneinschätzungen...