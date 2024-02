Palantir-Aktie springt nach erstem Jahresgewinn: Große Nachfrage nach KI treibt an

CEO Karp erlebt "Ansturm" auf KI: Verkäufe an US-Firmen im vierten Quartal stark gestiegen.

Palantir Technologies Inc. sieht enorme Nachfrage nach AI-Produkten und gibt höheren Gewinnausblick für 2024. Der CEO von Palantir, Alex Karp, berichtete in einem Interview zur Veröffentlichung der Finanzergebnisse, dass die Nachfrage nach künstlicher Intelligenz das Wachstum des Unternehmens antreibt und die Aktien um mehr als 15% nach Börsenschluss in die Höhe trieb.

Das in Denver ansässige Software-Unternehmen gab bekannt, dass es für dieses Jahr einen bereinigten Gewinn von 834 bis 850 Millionen US-Dollar erwartet, was höher ist als die von Bloomberg zusammengestellte Schätzung von 760,3 Millionen US-Dollar.

Palantir erzielte auch im Jahr 2023 erstmals einen Nettogewinn von 210 Millionen US-Dollar, was die Erwartungen der Analysten von 194,5 Millionen US-Dollar übertraf.

"Unser Geschäft im kommerziellen Bereich explodiert auf eine Weise, die wir nicht bewältigen können", sagte Karp und verwies auf die "Riesenwelle" an Nachfrage, die das Unternehmen derzeit erlebt. Die Umsätze im vierten Quartal stiegen um 20% auf 608 Millionen US-Dollar und übertrafen damit die Erwartungen der Analysten von 603 Millionen US-Dollar.

Die Aktien von Palantir stiegen vor Handelsbeginn an der Börse in New York um 20% auf 16,72 US-Dollar. Innerhalb der letzten 12 Monate hat sich der Aktienkurs fast verdoppelt.

Karp gab an, dass er sich derzeit zu 85% auf die US-amerikanischen Geschäfte konzentriere und das Unternehmen komplett umstrukturiere, um der steigenden Nachfrage nach künstlicher Intelligenz gerecht zu werden.

"Dies ist besonders beeindruckend, wenn man bedenkt, dass es uns bisher nicht gelungen ist, ein effektives Vertriebsteam aufzubauen", sagte er. Laut Karp plant Palantir in diesem Jahr mehr als 2.000 Trainings- oder Bootcamp-Sitzungen für potenzielle Kunden in den gesamten USA, was eine Verdoppelung im Vergleich zum Vorjahr bedeutet.

Die Einnahmen von Palantir aus dem US-amerikanischen kommerziellen Markt stiegen im vierten Quartal um 70% auf 131 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen wurde im Jahr 2003 gegründet von CEO Karp und Milliardär-Investor Peter Thiel und bietet AI-basierte Software für sowohl kommerzielle Kunden als auch Regierungen an, die Verbündete der USA sind.

Die Kunden nutzen die Produkte, um komplexe, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen. Zu den Kunden zählen unter anderem das Ingenieursunternehmen Jacobs, der Luxusfahrzeughersteller Ferrari NV und das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen.

Palantir gab bekannt, dass das Wachstum sowohl von neuen Kunden als auch von den wachsenden Anforderungen bestehender Kunden getrieben wurde. Im vierten Quartal wurden 103 Deals mit einem Volumen von über 1 Million US-Dollar und 21 Deals mit einem Volumen von über 10 Millionen US-Dollar abgeschlossen, was im Vergleich zum Vorjahreszeitraum eine Verdoppelung bzw. Vervierfachung darstellt. Das Unternehmen erzielt immer noch den Großteil seines Umsatzes aus Regierungsaufträgen.

Palantirs Philosophie, die militärischen Ziele der USA und ihrer Verbündeten zu unterstützen, ist ein wesentlicher Bestandteil des Unternehmens. Palantir hat Regierungsaufträge für IT-Systeme erhalten, die von anderen großen Technologieunternehmen aufgrund von Mitarbeiterprotesten aufgegeben wurden.

Karp weigerte sich, Einzelheiten dazu zu nennen, wie Palantir derzeit in Konflikten weltweit eingesetzt wird. Er sprach jedoch von Risiken, die von Ländern wie Iran, Russland und China für die USA und ihre Verbündeten ausgehen, und betonte, dass Palantir-Tools aktiv genutzt werden.

"Wir sind jetzt an drei Fronten engagiert", sagte Karp. "Wir sind stolz auf die Rolle, die wir auf allen drei einnehmen. Ich kann nicht mehr dazu sagen." Einige Regierungsverkäufe von Palantir waren in der Vergangenheit umstritten. Ende letzten Jahres gewann das Unternehmen einen bedeutenden Auftrag der britischen National Health Service, was Kritik in Europa hervorrief und eine allgemeine Unruhe verdeutlichte.

Einige ausländische Regierungen haben sich dagegen gewehrt, sich auf ein US-amerikanisches Unternehmen als Schlüsselfigur der Technologie hinter nationalen Gesundheits-, Verteidigungs- und anderen Operationen zu verlassen.

Trotz der weit verbreiteten Erwartung, dass Frankreich, Deutschland und andere Länder Software für ihre eigenen Zwecke kaufen würden, nachdem sie gesehen haben, wie sie in der Ukraine und zuletzt in Israel eingesetzt wurde, ist dieser Anstieg bisher noch nicht eingetreten. Bei einem Gespräch mit Investoren äußerte Karp am Montag Frustration über Kunden in Europa, einschließlich dem privaten Sektor.

"Europa hat beschlossen, sich nicht an dieser Revolution [in Bezug auf AI] zu beteiligen", sagte er und verwies auf relativ langsame Verkäufe auf dem Kontinent. Das Unternehmen verlagert daher mehr seiner Ressourcen in die USA.

Karp sagte, dass er den in Deutschland und Frankreich tätigen Palantir-Mitarbeitern "packen und zurückkehren" in die USA gesagt hat, da die Nachfrage schneller steigt als die Mitarbeiter es bewältigen können. Außerdem sagte er, dass Palantir von Anfragen von Menschen, die nach Jobs suchen, "bombardiert" wird und er persönlich an Einstellungsentscheidungen beteiligt ist, wie es in den Anfangstagen des Unternehmens war.

