Palantir-Aktie: Der spannende Kampf!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Bei und für Palantir gibt es mittlerweile einen spannenden Kampf. Der Titel hat am Donnerstag gut 1,1 % verloren. Damit rutscht die Aktie in Richtung von 15 Euro. Analysten erwarten im Konsens am Ende Zielkurse von 14 Euro – Chartanalysten oder technische Analysten sehen Palantir jedoch noch immer im Aufwärtstrend. Die Kurse könnten aktuell aus der Sicht von wirtschaftlich orientierten Analysten jedoch noch zu hoch sein!