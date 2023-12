Palantir Aktie: Das sieht interessant aus!

Palantir: Aktuelle Stimmung und Analysteneinschätzungen

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Palantir wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigte die Aktie eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung wies kaum Änderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führte. Insgesamt ergibt sich damit für Palantir in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wurde verwendet, um einzuschätzen, ob die Palantir-Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 61,27 Punkten, was darauf hinweist, dass Palantir weder überkauft noch überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und auch hier ist Palantir weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammen ergibt sich damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Palantir wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert, während in den letzten ein, zwei Tagen vor allem positive Themen im Fokus stehen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Von Analysten wird die Palantir-Aktie aktuell mit "Neutral" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 2 "Gut"-, 5 "Neutral"- und 3 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten ergibt ein Abwärtspotential von -34,9 Prozent, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Palantir eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

