Palantir-Aktie: Die sagenhafte Woche!

Palantir hat am Freitag mit einem Plus von mehr als 5 % den Aufwärtslauf, den die Aktie am Sonnabend begonnen hat, massiv fortgesetzt. Am Donnerstag war Palantir mit dem Plus von übe 15,8 % aus dem Markt gegangen. Unter dem Strich hat Palantir damit einen Kurs von 17,65 Euro erreicht. Damit nähert sich auch der höchste Kurs aller Zeiten für Palantir wieder deutlich an. Dies könnte aus Sicht der Chartanalysten schon in diesem Anlauf gelingen. Der Hintergrund ist relativ eindeutig.

Palantir: Das sind die Gründe

Das Unternehmen hat seine Quartalszahlen präsentiert. Die Quartalszahlen gelten als sehr ambitioniert. Die Gewinnschätzungen für das laufende Jahr stiegen. Dies macht sich zunächst im Kurs-Gewinn-Verhältnis bemerkbar. Das stand noch vor kurzer Zeit bei annähernd 300. Mittlerweile hat es einen Wert von 225. Das bedeutet:...