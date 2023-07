Palantir: Aktie nicht richtig bewertet - Kursziel bei 8,97 EUR

Die Aktie von Palantir zeigt eine positive Entwicklung an der Börse. In den vergangenen fünf Handelstagen erzielte sie ein Plus von +9,48%. Doch laut Bankanalysten ist die Bewertung noch nicht korrekt.

• Palantirs aktuelle Kursentwicklung: +0,45% am 12.07.2023

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 8,97 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,69

Das mittelfristige Kursziel für Palantir beträgt gemäß durchschnittlicher Schätzung der Bankanalysten 8,97 EUR. Dies würde aktuell einem Potenzial von -40,35% entsprechen.

Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend der Aktie. Konkret empfehlen drei Experten den Kauf des Wertpapiers und sechs weitere halten es für neutral. Drei Analysten sprechen sich gegen einen Kauf aus und vier gehen sogar davon aus, dass die Aktie sofort...