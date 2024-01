Palantir Aktie: Das liegt auf Eis

Die Analyse der Aktie von Palantir zeigt, dass die Analysten auf langfristiger Basis zu dem Schluss gekommen sind, dass die Aktie als "Neutral"-Titel einzuschätzen ist. Von insgesamt 18 Analysten wurden 2 Bewertungen als gut, 5 als neutral und 3 als schlecht eingestuft. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Palantir. Durchschnittlich erwarten die Analysten ein Kursziel von 11,33 USD, was einer Erwartung von -31,44 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 16,53 USD liegt. Basierend auf diesen Schätzungen wird daher die Bewertung "Neutral" vergeben.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 15,06 USD für die Palantir-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 16,53 USD, was einer Differenz von +9,76 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 18,21 USD, was einer Differenz von -9,23 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Dadurch erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Analysebasis und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Ein weiterer Aspekt, der zur Bewertung der Aktie herangezogen wird, ist das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie. Hierbei wurde festgestellt, dass die Anzahl der Beiträge sowie die Stimmungsänderung eine unterdurchschnittliche Aktivität aufweisen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Palantir zeigt eine negative Veränderung, die ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Palantir bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Abschließend ergibt sich aus dem Relative Strength-Index (RSI), dass die Aktie von Palantir als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 43,2, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und der RSI25 liegt bei 54,61, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.