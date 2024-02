Palantir-Aktie: Das ist zu wenig!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Palantir hing in den vergangenen Tagen mehr oder weniger am Tropf der Stimmung rund um Nvidia. Das reicht offenbar nicht. Denn der Titel verlor am Freitag gleich -2 %. Damit ist die Aktie auf dem Weg dazu, die Marke von 21 Euro wieder zu avisieren, also recht deutlich gegenüber den kürzlich erreichten Rekordhochs zu verlieren. Ist der Trend schon beendet?

KI-Boom – wie weiter für Palantir?

Palantir wird am KI-Boom sicher auch weiterhin Geld verdienen, insofern sind gute Nvidia-Nachrichten auch ein Boost. Auf der anderen Seite jedoch bleibt offen, wie viel Geld es sein wird – und wie die Märkte diese Gewinne bewerten.

Das KGV für das laufende Jahr liegt den gegenwärtigen Schätzungen nach heute bei 165! Das ist trotz des Nvidia-Booms mit sehr guten Zahlen vom Donnerstag noch sehr teuer. Es kann sein, dass die Märkte jetzt abrechnen.

