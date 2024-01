Palantir-Aktie: Das ist unfassbar!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Palantir ist noch immer im Aufwärtstrend – trotz 1,55 % am Freitag. Der Titel ist nur in den vergangenen Tagen deutlich schwächer geworden. Dies darf durchaus als beunruhigend gelten. Denn Palantir hat nach Meinung von Analysten ohnehin einen schweren Stand. Es kann passieren, dass die Aktie um mehr als -68 % verliert, so die Erwartung des extremsten Analysten. Dies wäre selbstverständlich überraschend. Denn die durchschnittlichen Schätzungen sind aktuell deutlich [...] Hier weiterlesen