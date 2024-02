Palantir Aktie: Das ist erstaunlich

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Palantir 2 Mal mit "Gut", 2 Mal mit "Neutral" und 1 Mal mit "Schlecht" bewertet. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite aus als "Neutral" eingestuft. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Palantir. Die Analysten beschäftigen sich auch mit dem aktuellen Kurs von 23,4 USD und erwarten eine Entwicklung von -31,62 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 16 USD führt. Diese Entwicklung wird als "Schlecht" eingestuft, so dass sich insgesamt die Bewertung der institutionellen Analysten auf "Neutral" beläuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Palantir beträgt 60,57, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Für den RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt der Wert bei 32,38 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

Die Anleger haben Palantir in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet. In den vergangenen Tagen gab es jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung zeigt, dass sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verschlechtert hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde das Unternehmen weniger stark diskutiert als zuvor, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Palantir-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.