Palantir-Aktie: Das ist ein Kurssprung!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Palantir ist am Freitag mit einem Satz um mehr als 7,2 % mächtig in den weiteren Aufwärtstrend übergegangen. Die Notierungen sind dabei annähernd in Richtung von 20 Euro geklettert. Der Kurs konnte damit auch die langfristige Linie bestätigen. Immerhin ging es für Palantir seit dem 1. Januar um mehr als 210 % aufwärts. Die Aktie ist allerdings aktuell auch ohne wesentliche neue Nachrichten nach oben gezogen. Das ist etwas alarmierend.

Palantir: Es geht zu schnell, oder?

Selbst nach den jüngst gemeldeten ordentlichen Quartalszahlen gibt es gegenwärtig noch keine neuen Signale für den Titel. Die wirtschaftlichen Grundlagen sind nicht so gut: Der Titel hat auf Basis der geschätzten Jahreszahlen ein KGV in Höhe von 230. Das ist etwas zu teuer. Dies sehen gegenwärtig wohl auch die Analysten so. Deren Schätzung: Die Aktie habe ein...