Palantir: Aktie hat ein mittelfristiges Kursziel von 8,87 EUR

Palantirs Aktienkurs ist nach Ansicht der Analysten derzeit nicht angemessen bewertet. Das wahre Kursziel liegt um -42,78% unter dem aktuellen Marktpreis.

• Die Palantir-Aktie stieg am 21.07.2023 um +0,80%

• Das mittelfristige Kursziel für die Palantir-Aktie beträgt 8,87 EUR

• Guru-Rating von Palantir bleibt unverändert bei 2,69

Am gestrigen Handelstag legte die Palantir-Aktie am Finanzmarkt um +0,80% zu und summierte sich damit in den letzten fünf Handelstagen – also einer ganzen Woche – auf einen Rückgang von -0,77%. Dies deutet darauf hin, dass der Markt derzeit neutral eingestellt ist.

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel für die Palantir-Aktie mit 8,87 EUR angegeben. Der durchschnittliche Standpunkt der Bankanalysten lautet somit auf “Verkaufen”. Wenn sie jedoch Recht behalten würden bedeutet dies ein Abwärtsrisiko...