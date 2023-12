Palantir Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die Palantir-Aktie wird von Analysten derzeit als "Neutral" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 2 "Gut"-, 5 "Neutral"- und 3 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Palantir vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 11,33 USD, was einem Abwärtspotenzial von -34,9 Prozent entspricht. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Empfehlung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Palantir eher neutral diskutiert, jedoch konnten in den letzten ein bis zwei Tagen positive Themen beobachtet werden. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für Palantir über einen längeren Zeitraum. Die Aktie hat eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 61,27 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Auch der 25-Tage-RSI zeigt keine Anzeichen von überkauft oder überverkauft zu sein, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Palantir-Aktie von Analysten, Anlegern und basierend auf dem RSI-Index eine "Neutral"-Bewertung.