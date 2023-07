Palantir-Aktie: Ein genaues Blick auf die Situation

Ende der Woche erlebte die Palantir-Aktie einen Rückgang. Bereits am Donnerstag büßte der Wert nach einem neuen Jahreshoch, das er am Mittwoch erreicht hatte, über 5 Prozent ein. Dieser Abwärtstrend setzte sich am Freitag fort mit weiteren Verlusten von 4,09 Prozent. Das gehandelte Volumen deutet auf eine mögliche Warnung hin – es war nämlich bemerkenswert hoch mit über 80 Millionen Aktien, die am Dienstag und Mittwoch gehandelt wurden. Aber gerade an diesen beiden Tagen formten sich zwei kleine Tageskerzen im Kursverlauf – einschließlich eines neuen Jahreshochs am Mittwoch.

Gravestone Doji in den Wochenkerzen von Palantir

Die jüngste Wochenkerze zeigt dabei einen Doji mit langem Docht – ein sogenannter “gravestone doji” oder “Grabmal”. Dieses Muster signalisiert das Ende des Aufwärtstrends und stellt ein potenzielles...