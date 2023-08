Palantir-Aktie: Ein beeindruckendes Ergebnis

Eine Aufwärtsbewegung in der Aktie von Palantir ist zum Wochenauftakt zu verzeichnen. Im Anschluss an die starken Kursrückgänge seit Beginn des Monats August und einem Durchbruch der 50-Tage-Linie, könnte sich nun eine mögliche Gegenreaktion abzeichnen. Demnach konnte das Wertpapier am Montag einen Zuwachs von 2,20 Prozent gewinnen. Nichtsdestotrotz, trotz einer potentiellen Fortsetzung dieser Aufwärtsbewegung bleibt das Risiko einer eher technisch bedingten Reaktion mit nachfolgenden weiteren Verkaufsdrängen bestehen. Insbesondere da die 50-Tage-Linie, welche bei 16,20 USD liegt, nicht wieder erreicht werden konnte.

Keine Entspannung im kurzfristigen Szenario für den Palantir-Aktienkurs

Aus charttechnischer Perspektive wird zudem der Rückgang unter die runde Zahl von 16 USD – dem bisherigen Tiefstand vom 21. August – als...