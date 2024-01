Palantir Aktie: Wirklich lohnenswert?

Die technische Analyse von Palantir zeigt, dass der aktuelle Kurs von 16,78 USD einen Abstand von +10,54 Prozent zum GD200 (15,18 USD) aufweist, was ein "Gut"-Signal ist. Allerdings liegt der Kurs von 18,09 USD beim GD50, was zu einem "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -7,24 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs als "Neutral" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

Analysten haben die Aktie von Palantir in den letzten zwölf Monaten mit 2 "Gut", 5 "Neutral" und 3 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Palantir, und das mittlere Kursziel liegt bei 11,33 USD, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von -32,46 Prozent und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für eine Zeitspanne von 7 Tagen einen Wert von 35,56, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Erweiterung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 55, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung für den RSI.

Die Stimmung und das Interesse rund um die Aktie von Palantir zeigen eine mittlere Aktivität bei den Beiträgen und eine positive Änderung in der Stimmungsrate, was zu einer langfristigen Einschätzung als "Gut" führt.

Insgesamt lässt sich also sagen, dass die technische Analyse und die Analysteneinschätzungen die Aktie von Palantir als "Neutral" bewerten, während das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie eine positive langfristige Stimmungslage zeigen.