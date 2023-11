Palantir-Aktie: Wie weiter nach 25 %!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Palantir hat in den vergangenen fünf Handelstagen einen Gewinn von über 25 % verbucht. Am Dienstag jedoch verlor der Titel anfangs -0,7 %. Wie geht es nun weiter für die Softwareschmiede? Denn der Aufwärtstrend ist unbestreitbar – jedoch soll die Aktie wohl nach Ansicht von Analysten zu hoch bewertet sein.

Palantir: Das sind die Bewertungen

Am Dienstag verlor der Kurs ohne neue oder besondere Nachricht. Schon am Montag war es um -1,8 % abwärts gegangen. Sind dies erste Gewinnmitnahmen nach dem fulminanten Anstieg in der Vorwoche?

Möglich. Denn Analysten sind weniger hoffnungsfroh. Das durchschnittliche Kursziel liegt laut Daten von Marketscreener ca. -18 % unter den aktuellen Kursen. Die Analysten senken also den Daumen. Der Markt indes spielt derzeit noch den charttechnischen Aufwärtstrend. Danach wären bis zu 20 Euro kaum...