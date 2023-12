Palantir-Aktie: Wie überraschend!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Palantir hat zuletzt an den Börsen für einige Überraschungen gesorgt. Immerhin: Am Freitag gelang ein Kursgewinn von mehr als 3,4 %. Das ist insofern überraschend, als die Börsen sich auf einen Abwärtsmarsch einzurichten schienen. Nun sind die Kurse wieder in Richtung von 17, 18 Euro unterwegs, wenn der Turnaround tatsächlich gelingen sollte. Die Kurse sind indes ohnehin im starken charttechnischen oder technischen Hausse-Modus. Der ist aber – so die Schätzungen [...] Hier weiterlesen