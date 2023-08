Palantir-Aktie: Wie lange hält der Aufschwung von 62 % an?

Palantir hat am vergangenen Mittwoch einen erstaunlichen Auftritt an den Aktienmärkten hingelegt. Der Titel verzeichnete ein weiteres Plus von 0,7%. Dieser Boom ist noch recht jungfräulich, da die Aktie in den letzten fünf Tagen um satte 4,5% gestiegen ist. Seit dem Beginn des Jahres zeigt sich Palantir mit einem beeindruckenden Anstieg von 140%. Kürzlich gab es neue Entwicklungen in der gesamten Branche: Nvidia teilte seine Quartalszahlen mit und entfachte damit die Stimmung weiterhin. Die große Frage bleibt jedoch: Wird Palantir diesen positiven Trend fortsetzen können?

Palantir: Eine offene Frage

Nach den Zahlen für das zweite Quartal vom 7. August sind zurzeit keine neuen Zahlenpräsentationen sichtbar. Die nächsten Quartalsberichte wird Palantir erst am 7. November öffentlich machen. Ihre jüngsten Geschäftszahlen waren...