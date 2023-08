Palantir-Aktie: Was schnell steigt, kann auch schnell fallen!

Im Verlauf dieser Woche verzeichnete die Palantir-Aktie eine bemerkenswerte Aufwärtsentwicklung, getrieben durch Spekulationen über eine mögliche Aufnahme in den S&P 500. Dies hätte wiederum zu erheblichen Ankäufen durch zahlreiche Fonds führen können. Am Mittwoch alleine stieg der Aktienwert an den Heimatmärkten um mehr als sechs Prozent.

Dennoch scheint das Interesse der Anteilseigner an einer längeren Rallye begrenzt zu sein. Im nachbörslichen Handel reduzierten sich die Gewinne bereits weitgehend und mit einem Abschlag von 4,04 Prozent fiel der Wert auf 15,67 US-Dollar zurück – wodurch es dem Titel nicht gelang, die Widerstandszone bei 16,33 Dollar zu überspringen.

Palantir: Grund zur Beunruhigung?

Dies ist jedoch nur ein Schnappschuss des aktuellen Marktes und auf einer Fünf-Tage-Basis weist die Palantir-Aktie immer...