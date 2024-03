Palantir Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Palantir diskutiert, wobei vorwiegend negative Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um Palantir, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Palantir festgestellt werden. Daher wird das Kriterium der Stimmungsbild-Änderung und der Stärke der Diskussion mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Palantir-Aktie von 23,49 USD mit +32,71 Prozent Entfernung vom GD200 (17,7 USD) ein "Gut"-Signal ergibt. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 20,99 USD ein "Gut"-Signal auf, da der Abstand +11,91 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Palantir-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Analysteneinschätzung der Palantir-Aktie zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten insgesamt 2 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen von Analysten aus Research-Abteilungen vorgenommen wurden. Für die langfristige Einstufung ergibt sich somit ein "Gut". Auch die Bewertung der Analysten aus jüngeren Reports führt zu einer ähnlichen Beurteilung, was das Rating für das Palantir-Wertpapier aus dem letzten Monat auf "Gut" festlegt. Das Kursziel für die Aktie der Palantir liegt im Mittel bei 23 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -2,09 Prozent ergibt und somit eine Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Palantir die Einschätzung "Gut".