Palantir Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die Analysteneinschätzung für die Aktie von Palantir auf langfristiger Basis wird als "Neutral" eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten lagen Bewertungen vor, wobei 2 als gut, 5 als neutral und 3 als schlecht bewertet wurden. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 11,33 USD, was einer Erwartung von -31,44 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 16,53 USD liegt. Daher ergibt sich insgesamt die Bewertung "Neutral" auf Basis aller Analysteneinschätzungen.

Aus der technischen Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt sich ein Durchschnittsschlusskurs von 15,06 USD für die Palantir-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 16,53 USD, was eine positive Veränderung von 9,76 Prozent darstellt und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 18,21 USD, was unter dem letzten Schlusskurs liegt und eine "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis bedeutet. Somit erhält Palantir insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität in Beiträgen und Diskussionen im Internet. Zudem weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes für die Aktie von Palantir führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Palantir als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7-Wert beträgt 43,2, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und der RSI25-Wert von 54,61 bedingt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum. Insgesamt ergibt sich das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.