Palantir Aktie: Was hat das für den Kurs bedeutet!

Die Aktie von Palantir wird von Analysten als derzeit unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel wird auf 13,07 EUR geschätzt, was einer Abweichung von -19,31% vom aktuellen Kurs entspricht.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 23.01.2024 verzeichnete Palantir einen Anstieg um +0,34%. In den letzten fünf Handelstagen stieg der Kurs sogar um +7,75%, was auf eine relative Marktoptimismus hindeutet.

Analystenmeinungen

Die Bankanalysten sehen das mittelfristige Kursziel von Palantir bei 13,07 EUR. Dies bedeutet laut ihrer Einschätzung einen potenziellen Verlust von -19,31%. Trotz des positiven Trends sind sich die Analysten uneinig. 4 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie, während 1 Analyst optimistisch bleibt und sie ebenfalls zum Kauf empfiehlt. 5 Experten raten dazu, die Aktie zu halten, aber 3 Analysten sind der Meinung, dass sie verkauft werden sollte. 5 weitere Experten empfehlen sogar einen sofortigen Verkauf.

Guru-Rating

Das “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 2,78, was auf eine positive Einschätzung hinweist. Dieser Indikator wird von Experten als zusätzliche Bestätigung für die positive Entwicklung von Palantir gewertet.

Insgesamt zeigt sich, dass die Meinungen der Analysten über die zukünftige Entwicklung der Aktie von Palantir weit auseinandergehen. Während einige ein erhebliches Wachstumspotenzial sehen, bleiben andere skeptisch. Die aktuellen Entwicklungen und das Guru-Rating könnten jedoch darauf hindeuten, dass Palantir in Zukunft positive Ergebnisse erzielen könnte.

