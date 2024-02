Palantir-Aktie: Was für ein Tag!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Na endlich, mögen sich einige Aktionäre von Palantir nun sagen: Am Montag ging es für den Titel gleich um gut 3 % aufwärts. Die Aktie klopft wieder an der Marke von 22 Euro an. Dies ist ein guter Start in die Woche, nachdem der Titel zuletzt deutlich schwächer geworden war. Die Aktei hat in den vergangenen Tagen seit dem 20.2. massiv verloren. In fünf Tagen war es um gut-6,5 % abwärts gegangen.

Palantir: Analysten warnen noch!

Palantir ist sicher nicht zufällig nach unten gewandert. Der Titel hatte zuvor einen massiven Aufwärtsmarsch gestartet, weil die Zahlen, die Palantir zum Quartal präsentierte, als oberhalb der Erwartungen galten. Aus Regionen von 15 bis 16 Euro ist die Aktie damit über die Marke von 20 Euro nach oben gelaufen. Der Titel ist damit auf ein neues Rekordhoch gestiegen, kann das aber nicht mehr hinreichend verteidigen.

Denn: Auf der anderen Seite gilt auch, dass die Kurse noch sehr hoch bewertet sind. Das KGV des Unternehmens liegt nach den aktuellen Schätzungen bei ca. 160 für das laufende Jahr. Das KGV ist damit sogar etwas höher als das, was noch vor 4-6 Wochen geschätzt worden ist (weil die Kurse nach oben kletterten).

Ein KGV wird aus Sicht von Value-Analysten bei maximal 50 liegen dürfen, um vergleichsweise attraktiv sein zu können. Das heißt auch, dass die Value-Investoren davon ausgehen werden, dass Palantir noch nach unten durchlaufen wird. Der Konzern ist denn auch nicht zufällig bei Analysten um ca. -19 % überbewertet. Das Kursziel wäre aus Sicht von Analysten bei 18,62 Dollar vergleichsweise fair bewertet.

Damit wird sich in den kommenden Wochen zeigen, wie weit der KI-Boom diese Aktie noch nach oben treiben kann. Palantir ist nicht so dynamisch wie zum Beispiel der große US-Konzern Nvidia dies schafft.

