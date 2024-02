Palantir Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Die Anlegerstimmung gegenüber Palantir war in den letzten Tagen überwiegend negativ, basierend auf einer Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab insgesamt vier positive und acht negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Palantir derzeit als "Neutral" eingestuft, mit einem RSI von 66,89 und einem RSI25 von 57,88. Dies deutet auf eine neutrale Marktsituation hin.

Die Stimmung in den sozialen Medien hat sich jedoch in den letzten Wochen positiv verändert, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und Buzz führt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde jedoch keine signifikante Veränderung festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Palantir-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 15,55 USD, während der letzte Schlusskurs bei 16,33 USD liegt, was einer "Gut"-Bewertung entspricht. Auf der anderen Seite liegt der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen bei 17,61 USD, was dazu führt, dass die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Zusammenfassend erhält Palantir gemischte Bewertungen in Bezug auf Anlegerstimmung, technische Analyse und Sentiment in den sozialen Medien, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.