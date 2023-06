Palantir-Aktie: Warum Alex Karp vor KI-Pause warnt

Ein Weckruf für die Industrie: Vor Kurzem unterzeichneten tausende einflussreiche Unternehmer, Forscher und Entwickler einen offenen Brief der Organisation „Future of Life“, in welchem dringend vor den Gefahren der Künstlichen Intelligenz (KI) gewarnt wird.

Bekannte Persönlichkeiten wie Tesla-Chef Elon Musk, Apple-Mitgründer Steve Wozniak und KI-Pionier Yoshua Bengio gehören zu den Unterzeichnern. Der Brief fordert eine zeitweilige Entwicklungspause neuer KI-Systeme, um verbindliche Regelwerke so schnell wie möglich einzurichten.

Palantir-Chef Alex Karp lehnt Pause bei KI-Entwicklung ab

Gleichzeitig stieß der öffentliche Brief auf viel Gegenwind. Einer der lautesten Gegner ist Palantirs CEO Alex Karp. In einem BBC Radio Interview betonte er kürzlich, dass die Befürworter des Pausenschreibens nur darum bitten würden, weil sie...