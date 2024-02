Palantir-Aktie: Wahnsinnig stark!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Palantir hat im Zuge der KI-Boom-Entwicklung weiter zugelegt. Die Aktie konnte sich am Donnerstag um ca. 6,5 % aufwärts schieben. Der Erfolg ist gigantisch. Denn die Aktie hat damit auch die Chance, sich auf neue Rekordkurse nach oben zu entwickeln. Wie kommt das?

Nvidia hat seine Zahlen vorgelegt. Die sind hervorragend. Nvidia ist für und in dieser Branche das große Zugpferd und bestimmt zumindest die Stimmung, die am Markt herrscht. Damit hat Nvidia auch die Vorlage für den neuerlichen Anstieg der Aktie von Palantir gegeben.

Palantir: Starke Chancen

Die Chancen für und von Palantir werden am Markt heute und in den kommenden Tagen besonders groß sein. Den Eindrücken nach wird das Unternehmen aktuell an den Börsen schon rasch den nächsten Rekord einfahren können.

Aktuell liegt der Rekord für die Aktie bei gut 23 Euro. Es fehlen nur wenige Cent, um jetzt bei 6,5 % Plus am Donnerstag in diese Sphären vorzudringen. Die Stimmung ist durch Nvidias weitere Umsatzsteigerungen von 10 % getrieben.

Zudem hat Nvidia für das laufende Quartal angekündigt, der Umsatz würde mit dann 24 Milliarden Dollar noch einmal um fast 10 % höher ausfallen als im ohnehin schon als Rekord zu verbuchenden 4. Quartal 2023. Die Stimmung also drückt aus, dass die ganze Branche weiter zulegt.

Das sind die guten Nachrichten. Die ungünstigen folgen hinterher:

Denn anders als Nvidia ist Palantir vergleichsweise teuer. Die Amerikaner weisen gegenwärtig ein KGV von ca. 190 für das vergangene Jahr auf. Das KGV wird sich bei steigenden Gewinnen im laufenden Jahr reduzieren. Dennoch werden hier noch immer gut 157 angegeben.

Das veranlasst offenbar Analysten zum Misstrauen. Der Wert habe ein Potenzial von: Mehr als -10 % Verlust. Irren die Analysten nun oder haben die Analysten einfach nur den weiter reichenden Überblick?

